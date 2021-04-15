وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل معلومات القوى العاملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– محاضر في تمريض الصحة النفسية والعقلية (للنساء): شهادة الماجستير في تخصصات: (التمريض، الصحة النفسية والعقلية).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 3 رمضان 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 12 رمضان 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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