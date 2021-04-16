وظائف شاغرة للجنسين في فروع مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض).

– استشاري مساعد/ الرعاية التلطيفية (الرياض).

– استشاري مشارك/ الحالات الحرجة (الرياض).

– استشاري مساعد/ طب الأورام (الرياض).

– مساعد عالم سريري (الرياض).

– أخصائي تغذية علاجية ثانٍ (الرياض).

– منسق أبحاث سريرية (الرياض).

– أخصائي مختبر/ علم الخلايا (الرياض).

– كبير أخصائيي تروية قلبية (الرياض).

– أخصائي تروية قلبية (الرياض).

– مدير برنامج التمريض (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض).

– اختصاصي خدمات العقود (الرياض).

– محلل سياسات إدارية (الرياض).

– مدير قسم خدمات الحسابات (الرياض).

– أخصائي امتثال العقود (الرياض).

– أخصائي الامتثال (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (الرياض).

– مساعد مدير إدارة المرافق (الرياض).

– استشاري مساعد/ طب وجراحة العيون (المدينة المنورة).

– استشاري مساعد/ الرعاية المركزة (المدينة المنورة).

– اختصاصي سلامة المرضى (المدينة المنورة).

– مدير قسم مكتب تجربة المستشفى (المدينة المنورة).

– مدير الشحن والاستلام (المدينة المنورة).

– استشاري تخدير (جدة).

– مشرف المختبر الطبي (جدة).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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