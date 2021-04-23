وظائف شاغرة للجنسين في فندق أنجم مكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن فندق أنجم مكة فندق أنجم بمكة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر فرص وظيفية شاغرة للرجال والسيدات في عدة أقسام؛ وذلك للعمل المؤقت بإداراته التشغيلية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– حامل حقائب.

– موظف نظافة غرف.

– موظف نظافة أماكن عامة.

– موظف مغسلة.

– طباخ.

– مساعد طباخ.

– مقدم طعام.

شروط وظائف فندق أنجم مكة:

وبيّنت إدارة الفندق أن الشروط المطلوبة هي:

– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– يجب على المتقدم للعمل حضور دورة تدريبية مدتها (5) أيام بمعدل (5) ساعات يوميًا.

– مدة العمل المؤقت تمتد من ثلاثة أيام إلى شهر وذلك حسب حاجة العمل.

– يتم صرف مكافأة للموظف بناءً على نوع الوظيفة.

– يقوم الفندق بإجراء تقييم أداء الموظفين بعد نهاية مدة العمل، وستكون أولوية العمل لاحقًا للحاصلين على أفضل الدرجات.

التقديم على وظائف فندق أنجم مكة:

وأوضحت إدارة الفندق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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