وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين (الرياض).

– مستشار إدارة سلسلة الإمدادات الإستراتيجية (الرياض).

– مستشار إدارة سلسلة الإمدادات التكاملية (الرياض).

– محلل أول أمن المعلومات (الرياض).

– مساعد خدمات البيئة (الرياض).

– مشرف نظافة (الرياض).

– طبيب متخصص/ زراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي (الرياض).

– محلل القيم الإكلينيكية (الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

– مهندس أجهزة طبية ثانٍ (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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