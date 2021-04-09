وظائف شاغرة للجنسين في مشروع القدية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير تطوير البنية التحتية.

– أخصائي أول عمليات.

– مدير عمليات التحليل المالي.

– مساعد مدير التخطيط والتحليل المالي.

– أخصائي إشراك أصحاب المصلحة.

– مدير تطوير الجولف/ العقارات.

– تنفيذي مشروع/ مضمار سباق الخيل.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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