وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة البحر الأحمر للتطوير

المواطن - الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل الوظائف

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تجاري، مدير إدارة المرافق، مساعد مدير التوظيف، مساعد مدير المشتريات، مدير التجارة والعقود، مساعد مدير مشروع، مدير أول الهندسة المعمارية، أخصائي معلومات المشروع.

التقديم على الوظائف

وأشارت شركة البحر الأحمر، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 إبريل 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي: هنا

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