وظائف شاغرة للرجال والنساء بـ الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية توفر وظائف صحية شاغرة (للرجال والنساء) بنظام التعاقد المؤقت للعمل بالمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة السجون، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
الوظـائف المتاحة كالتالي
1- طبيب نائب (طب أسرة ومجتمع، أنف وأذن وحنجرة، نفسية، جلدية، عيون، باطنة، نساء وولادة):
– البورد السعودي أو العربي أو الأمريكي أو الزمالة أو ما يعادلها.
– شهادة التأهيل المعترف بها دولياً في نفس التخصص.
2- طبيب مقيم (الطب البشري):
– بكالوريوس في الطب والجراحة.
الشروط المطلوبة:
1- الحصول على إجازة من العمل الفعلي وإرفاق صورة منها.
2- وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري الصلاحية) يتناسب مع الوظيفة المتقدم بها.
3- اجتياز المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم السبت بتاريخ 1442/09/05هـ الموافق 2021/04/17م ولمدة 5 أيام من تاريخه.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
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