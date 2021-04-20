وظائف صحية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري أبحاث (الرياض): شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (العلوم الصحية، أو الطب والجراحة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول شؤون طلاب ثانٍ (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (التربية، إدارة مدرسية، إدارة الأعمال)، أو في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 رمضان 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 20 رمضان 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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