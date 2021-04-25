وظائف هندسية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف هندسة مدنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية).

– محلل وحدة تسليم المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر