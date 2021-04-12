وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس معماري/ تصميم داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، أو تصميم داخلي).

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– أخصائي التخطيط الاقتصادي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الإدارية، المالية، الاقتصاد).

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 12 إبريل 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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