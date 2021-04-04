وعد آل معمر لـ النصراويين

المواطن - محمد سمعه

وعد مسلي آل معمر رئيس النصر، لاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي بتقديم مكافأة كبرى حال الفوز على الفيصلي، والتأهل لنهائي كأس الملك.

موعد مباراة النصر والفيصلي

وسيلعب العالمي مساء اليوم الأحد، مع الفيصلي في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وتم رصد مكافآت مالية مضاعفة للاعبي الفريق، حال تجاوز عقبة الفيصلي وفقًا لـ “المدينة”.

وكان العالمي احتل الوصافة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي، وذلك بعد خسارة المباراة النهائية ضد نادي الهلال بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي لم يُتوج بالكأس منذ 31 سنة

يذكر أن نادي النصر لم يُتوج بلقب كأس الملك منذ عام 1990، حيث فاز وقتها في المباراة النهائية على نادي التعاون بثنائية دون مقابل.

وقرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تكليف أحمد الغامدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

وسبق لـ أحمد الغامدي، العمل كمدير للتسويق بالعالمي، من 2015 حتى 2017، وعمل كمدير للاحتراف ومسؤول التراخيص من 2017، كما شغل منصب مدير عام كرة القدم من 2018 وحتى 2020.

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