وعد جوميز لـ الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

تحدث الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب نادي الهلال، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الثانية بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الزعيم هدفه النقاط الثلاث:

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي للمباراة: “سنخوض مساء الأحد، مباراة غاية في الأهمية وصعبة أمام شباب الأهلي، وهدفنا كمنظومة أن نظفر بالنقاط الثلاث.

وتابع مهاجم الهلال: “نسعى في كل مشاركة لنا بالبطولة الآسيوية إلى أن نظهر بأفضل شكل، وفي المباراة الماضية ضد أجمك الأوزبكي، كنا الأفضل خلال الشوط الأول”.

وواصل جوميز قائلًا: “أدرك كلاعب، أن العمل نستطيع من خلاله تطوير كل الجوانب الإيجابية وتلافي أي سلبيات، قد تطرأ على فريقنا وهذا ما نسعى إليه”.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي:

وستبدأ المباراة في تمام العاشرة من مساء الأحد بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وكان الهلال تعادل مع نادي أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين لكل فريق بالجولة الأولى، بينما تعادل شباب الأهلي مع فريق استقلال دوشنبه من طاجيكستان بدون أهداف بالجولة الأولى.

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