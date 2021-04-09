وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن عمر ناهز الـ100 عام

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أعلن قصر باكنغهام وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز المئة عام.

من هو الأمير فيليب ؟

وُلد فيليب في اليونان، في 10 يونيو 1921 لكن عائلته نُفيت من البلاد وهو ما يزال رضيعًا، وبعد أن تلقى تعليمه في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، انضم إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية في عام 1939 في عمر 18 عامًا وأثناء الحرب العالمة الثانية، أدى خدمته بامتياز في أسطولي البحر المتوسط والمحيط الهادئ.

التقى فيليب الأمير إليزابيث للمرة الأولى في عام 1934، وقبل الإعلان الرسمي عن خطوبتهما في يوليو من عام 1947، تخلى عن ألقابه ومسمّياته اليونانية والدنماركية وصار مواطنًا بريطانيًا مُجنسًا، واتخذ اسم عائلة أجداده لأمه وهو ماونتباتن.

تزوج من إليزابيث في 20 نوفمبر 1947، وقبل حفل الزفاف مباشرة، منحه الملك جورج السادس مسمّى صاحب السمو الملكي ونصّبه دوق إدنبرة وإيرل ماريونيت وبارون غرينويتش.

ترك فيليب الخدمة العسكرية الفعلية عندما نُصبت إليزابيث ملكة في عام 1952 بعد أن بلغ رتبة آمرٍ، ونُصب أميرًا بريطانيًا في عام 1957.

تقاعد الأمير فيليب

وتقاعد الأمير فيليب عن أداء واجباته الملكية يوم الأربعاء 2 أغسطس 2017 بعد أن بلغ عامه السادس والتسعين، وشارك في ذلك اليوم في آخر فعالية رسمية له. وبعد هذا الإعلان، شكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السابقة، الأمير فيليب على الخدمات التي قام بها، متمنيةً له الاستمتاع بالتقاعد.

تدهور حالته الصحية

ومؤخرًا تدهورت حالة الأمير فيليب الصحية ونقل إلى المستشفى وذلك عقب أن أمضى نحو أسبوعين في جناح خاص للتعافي من إصابته بعدوى.

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