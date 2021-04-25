وفاة وإصابة 67 شخصاً في حريق بمستشفى لمرضى كورونا ببغداد

أكدت مصادر طبية في 3 مستشفيات، مساء أمس السبت، مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة 44 آخرين إثر اندلاع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد مجهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا “كوفيد-19”.
انفجار صهريج أكسجين
وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين، وفقا لـ”وكالة الأنباء العراقية”.
فيديو يوثق لحظة انفجار اسطوانة أكسجين في مستشفى بـ #بغداد pic.twitter.com/AposD3yNsB
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 25, 2021
ونقلت الوكالة، عن مدير عام الدفاع المدني العراقي قوله إن الحريق اندلع في الطابق المخصص لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي، وإنه جرى إنقاذ 90 من جملة 120 فرداً بالمستشفى.
وأضاف اللواء كاظم بوهان، أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق.
النظام الصحي العراقي
وزادت أزمة وباء كورونا من معاناة النظام الصحي العراقي الذي دمرته عقود من العقوبات والحرب والإهمال.
وقالت وزارة الصحة العراقية، إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1025288 من بينهم 15217 وفاة.
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