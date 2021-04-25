وفاة وإصابة 67 شخصاً في حريق بمستشفى لمرضى كورونا ببغداد

المواطن - متابعة

‎أكدت مصادر طبية في 3 مستشفيات، مساء أمس السبت، مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة 44 آخرين ‏إثر اندلاع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد مجهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا “كوفيد-19‏‎”.

انفجار صهريج أكسجين

وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد ‏حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين‎، وفقا لـ”وكالة الأنباء العراقية”.

فيديو يوثق لحظة انفجار اسطوانة أكسجين في مستشفى بـ #بغداد pic.twitter.com/AposD3yNsB — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 25, 2021

ونقلت الوكالة، عن مدير عام الدفاع المدني العراقي قوله إن الحريق اندلع في الطابق المخصص ‏لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي، وإنه جرى إنقاذ 90 من جملة 120 فرداً‎ بالمستشفى‎.

وأضاف اللواء كاظم بوهان، أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق‎.

النظام الصحي العراقي

وزادت أزمة وباء كورونا من معاناة النظام الصحي العراقي الذي دمرته عقود من العقوبات والحرب والإهمال‎.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1025288 من بينهم 15217 ‏وفاة‎.‎

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