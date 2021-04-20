وفاة والتر مونديل نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

المواطن - متابعة

توفي والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ 93 عاماً.

وقالت أسرته في بيان لها أمس : “نعلن ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أبينا المحبوب اليوم في منيابوليس بولاية مينيسوتا”.

خاض انتخابات الرئاسة

وخاض مونديل في 1984 انتخابات الرئاسة التي فاز بها رونالد ريغان، وكان أول مرشح رئاسي عن حزب أمريكي بارز يختار سيدة نائباً له.

مؤيد للحقوق المدنية

وعمل مونديل على ضمان الحقوق المدنية وتحقيق تكامل مدرسي وعلى حماية المستهلك ومصالح المزارعين والعمال، أثناء عضويته بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وشغله والتر مونديل أيضا منصب نائب الرئيس في رئاسة كارتر من 1977 إلى 1981.

كما عمل سفيراً لدى اليابان بين 1993 و1996 في عهد بيل كلينتون.

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