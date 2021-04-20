وفاة 2 من قادة فيلق القدس في غضون ساعات وتشكيك بالرواية الرسمية

المواطن- متابعة

توفي، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد علي حق بين، أحد قادة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أقل من 36 ساعة من إعلان وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس، فيما يتزايد التشكيك في الروايات الرسمية حول أسباب الوفاة.

من هو اللواء محمد علي حق بين ؟

وبحسب وكالة روسا اليوم، فإن اللواء محمد علي حق بين، من كبارة القادة الإيرانيين الذين قاتلوا الشعب السوري إلى جانب قوات بشار وهو من المستشارين الكبار في سوريا والعراق، وحارب إلى جانب قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، كما أنه كان بين مستشاري قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني.

وفاة اللواء محمد حجازي:

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأحد الماضي، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس، وكان قد عينه قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، نائبًا لقائد فيلق القدس في يناير 2020.

التشكيك في روايات طهران:

وتحاول إيران خلال الفترة الأخيرة إرجاع وفاة أي من قادة الحرس الثوري إلى فيروس كورونا أو أزمة قلبية، وهذا الأمر يلقى الكثير من التشكيك فمثلًا بعد وفاة اللواء حجازي، خرج محمد مهدي همت، نجل محمد إبراهيم همت، القيادي في الحرس الثوري، ليقول: إن نائب قائد فيلق القدس لم يتوفَ إثر نوبة قلبية- حسب الرواية الرسمية- وفي السياق نفسه، رجح الصحفي الإيراني المعارض، بهنام قلي بور، أن يكون قد تم اغتياله في سوريا أو العراق.

اللواء محمد حجازيكما دشن إيرانيون هاشتاق الشهيد محمد حجازي، في إشارة إلى أنه تم اغتياله أو قتله في المواجهات العسكرية، وفي بيان لقائد الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، وصف العميد حجازي بالشهيد، وكل ذلك يأتي في إطار الإشارة إلى أنه تم اغتياله ولكن السلطات الإيرانية تأبى الاعتراف بالأمر الواقع والخروج بالراوية الحقيقة لما حدث.

شارك الخبر







شارك الخبر