وقت اللياقة تنظم حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح كورونا

المواطن - الرياض

نظمت مراكز وقت اللياقة، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لمنسوبيها وموظفيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

تطعيم العاملين في وقت اللياقة

وخصصت وقت اللياقة موقعًا خاصًا بالتطعيم في المركز الرئيس بالرياض، حيث يأتي ذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة، بتمكين كل الجهات بما فيها القطاع الخاص باتخاذ ما يلزم لتشجيع العاملين لديها وحثهم على أهمية أخذ لقاح كورونا.

تطبيق الإجراءات والاحترازات في المراكز الرياضية

وسوف تواصل شركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات في المراكز الرياضية، وفقًا للإجراءات الصحية من فحص درجة حرارة جسم للمشتركين، ووضع مسافة آمنة عن طريق وضع علامات على الأرضيات في كل أنحاء الفروع، وذلك لضمان التباعد الجسدي في كل الأماكن، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

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