وكالة الأنباء الأردنية : الأمير حمزة ليس موقوفًا ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية

المواطن - متابعة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، نقلًا عن مصدر، بأن الأمير حمزة بن الحسين ليس موقوفًا ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية.

وأكد مصدر مطلع لوكالة بترا الرسمية، أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا، كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

الشريف حسن بن زيد:

وقال مصدر أمني أردني اليوم السبت: إنه جرى اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

وأشار إلى أن التحقيقات بدأت مع المعتقلين دون ذكر الأسباب الأمنية.

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