وليد الفراج: ليلة صعبة على الهلال

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلامي الرياضي المخضرم وليد الفراج على خسارة نادي الهلال أمس السبت، أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الـ4 بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الزعيم خسر برباعية مقابل هدف، في المباراة التي شهدت حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في ملعب “الملز” في الرياض.

مشهد غريب لـ الهلاليين:

وغرد الفراج قائلًا: “ليلة صعبة على الأزرق، هذه المباراة سيكون لها رد فعل جماهيري واسع لأن الملايين من عشاق الأزرق لم يعتادوا على مثل هذا المشهد، الذي لا أذكره منذ سنوات طويلة، ماذا يحدث؟”.

وكانت المبادرة التهديفية من أزرق العاصمة، جاءت عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز بالدقيقة الـ24، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد البريك.

سوبر هاتريك دزاليلوف يُربك الأزرق:

ثم تمكن اللاعب مانوشخر دزاليلوف من إحراز هدفين لفريق الاستقلال في الدقيقتين الـ40 والـ44.

وفي الشوط الثاني عاد اللاعب مانوشخر دزاليلوف ليُسجل هدفين بالدقيقتين الـ50 والـ53، ويضع الأزرق في أزمة.

وتجمد رصيد الهلال، عند 7 نقاط في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد نادي استقلال دوشنبه 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وسيلعب الأزرق مع فريق أجمك الأوزبكي بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل.

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