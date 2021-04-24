وليد عبدالله يكشف سبب فوز النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الحارس المخضرم وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ نادي النصر، عن السبب الرئيسي وراء فوز العالمي على فولاد الإيراني بثنائية دون رد بالجولة الـ4 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وليد عبدالله فتح قلبه بعد الفوز:

وتحدث عبدالله بعد المباراة قائلًا: “لاعبو النصر كانوا مقاتلين، والتفاصيل الصغيرة صنعت الفارق وجعلتنا نفوز، لأنه من الصعب لعب مباراتين متتاليتين ضد نفس الخصم، بدون وقت كاف للتدريبات، والتركيز العال جعلنا نحقق الانتصار، لنحافظ على صدارتنا”.

وواصل حارس النصر قائلًا: “الكل يعلم أنني لم أشارك منذ فترة طويلة وبعيد عن أجواء المباريات، لكن ولله الحمد، أنا لاعب ضمن مجموعة رائعة تساعد على التألق، وأتمنى أن أكون دائمًا على قدر ثقة المدرب والإدارة واللاعبين والجماهير”.

وأضاف وليد عبدالله: “هذه المباراة نسيناها من الآن وسنبدأ التفكير فيما هو قادم، فأمامنا مباراتين من أجل التأهل، ولدينا فريق مميز، ورغم أن المدرب جاء في وقت ضيق، لكن اتضح أننا نتعامل مع مدرب لديه فكر، وسوف نساعده على النجاح”.

مواجهة قوية لـ النصر ضد الوحدات:

ويستعد النصر، لمواجهة فريق الوحدات الأردني بعد غد الاثنين، بالجولة الـ5 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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