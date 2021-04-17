ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرزق بـ عبدالعزيز

المواطن - الرياض

رزق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمولوده الجديد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما رفع المواطنون التهنئة لخادم الحرمين الشريفين و ولي العهد بالمولود الجديد، داعين الله أنه يرزقه بره.

وسم عبدالعزيز بن محمد بن سلمان يتصدر الترند:

وعلى الفور صعد وسم عبدالعزيز بن محمد بن سلمان إلى الترند السعودي خلال ساعات، حيث تسابق المواطنون في رفع التهنئة لولي العهد بهذه المناسبة.

بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد قال عبر الوسم: “اللهم بارك لسمو سيدي ولي العهد ما وهبه الله ورزقه، بقدوم مولوده الجديد الأمير #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان اللهم ارزقه بره واحفظه لوالديه واجعله قرة عين لهما”.

سمي الجد:

وقال الشيخ عائض القرني: نبارك لسمو #ولي_العهد ضيفه الوافد، وابنه الواعد، سمي الجد: #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان نسأل الله أن يتقبله بقبول حسن، ويُنبته نباتًا حسنًا، ويجعله قرة عين لوالديه، اللهم اجعله من أنصار دينك وكتابك وسُنّة نبيك ﷺ كما كان آباؤه وأجداده، واجعل النجاح حليفه والفلاح رفيقه.

وقال الشاعر “واحد”: أبارك لسمو سيدي #ولي_العهد ما وهبه الله ورزقه، بقدوم مولوده الجديد الله يحفظه ويصلحه، واللهم اجعله قرة عين لوالديه ويرزقهم بره. أما مؤيد محجوب: “أتقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة المولود الجديد”.

بدوره قال سامي الجابر: “أبارك وأهنئ سمو سيدي ولي العهد بقدوم المولود #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان ، رزقكم الله بره وبلغ أشده وجعله الله من عباده الصالحين”.

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