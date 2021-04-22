ياسر القحطاني: لم أدعم إدارة ابن نافل ولكن !

المواطن - محمد سمعه

كشف ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق عن طموحاته وخطواته، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مرور 3 سنوات على اعتزاله كرة القدم.

متى اعتزل ياسر القحطاني كرة القدم ؟

وكان القحطاني أعلن اعتزاله كرة القدم في إبريل 2018، وأُقيمت مباراة اعتزال كبيرة له على ملعب جامعة الملك سعود في ديسمبر 2019.

وتحدث القحطاني قائلًا: ” لم أدعم إدارة فهد بن نافل بالفترة الأخيرة، من أجل الحصول على منصب بالفريق، وممكن بالمستقبل أكون رئيسًا لنادي الهلال، لا يوجد أي شيء مستحيل”.

وتابع ياسر القحطاني قائلًا: ” رفضت عروضًا سابقة، لمناصب قُدمت لي بالمجال الكروي، مع إني أتشرف بذلك”.

ماذا طلب ياسر القحطاني من لاعبي الأزرق ؟

وواصل نجم الهلال السابق قائلًا: ” أتمنى تحقيق الأزرق لـ بطولة الدوري السعودي وأراه الأقرب للفوز بها، كما أتمنى تحقيقه لـ بطولة دوري أبطال آسيا”.

جدير بالذكر أن الهلال كان فاز أمس الأربعاء على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بثلاثية لهدف، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسيلعب الهلال بعد غد السبت، مع فريق الاستقلال الطاجيكستاني بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

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