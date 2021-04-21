يوفنتوس وميلان ينسحبان من دوري السوبر

المواطن - مروة نبيل

أعلن ثنائي الدوري الإيطالي يوفنتوس وميلان، اليوم الأربعاء، عن انسحابهما بشكل رسمي من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

انسحاب يوفنتوس وميلان

وذكر يوفنتوس: “بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر عن النادي في 19 أبريل، وفيما يتعلق بمشروع إنشاء دوري السوبر الأوروبي والمناقشة العامة اللاحقة…نعلن الانسحاب، بالرغم من عدم استكمال الإجراءات اللازمة بموجب الاتفاق المبرم بين الأندية”.

وتابع: “وفي هذا السياق، يعتقد يوفنتوس – مع بقائه مقتنعًا بصحة الافتراضات الرياضية والتجارية والقانونية للمشروع- أن إمكانياته محدودة حاليًا لإكماله بالشكل الذي تم تصميمه به في البداية”.

واختتم النادي الإيطالي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، قائلًا: “يظل يوفنتوس ملتزمًا ببناء قيمة طويلة الأمد للنادي، ولحركة كرة القدم بأكملها”.

وفي السياق ذاته، أصدر ميلان بيانًا رسميًا جاء فيه: “وافقنا على الدعوة للمشاركة في دوري السوبر مع نية حقيقية لتقديم أفضل بطولة أوروبية ممكنة لجماهير كرة القدم حول العالم ولمصلحة النادي وجماهيره”.

وأضاف: “التغيير ليس سهلًا دائمًا، ولكن التطور ضروري للتقدم، وخصائص كرة القدم الأوروبية تطورت وتغيرت على مدار عقود”.

وأردف: “مع ذلك، أصوات ومخاوف الجماهير حول العالم بشأن دوري السوبر تم التعبير عنها بوضوح، وميلان يجب أن يكون حساسًا لأصوات هؤلاء الذي يحبون هذه الرياضة الرائعة.. مع ذلك، سوف نواصل العمل بنشاط لتحديد نموذج مستدام لعالم كرة القدم”.

انسحاب الأندية من دوري السوبر الأوروبي

وكانت أندية الدوري الإنجليزي “مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، توتنهام، آرسنال وتشيلسي”، بجانب إنتر ميلا الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني قد أعلنوا انسحابهم رسميًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى الأندية الأوروبية بالتعاون مع بعضها البعض لتأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر.

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