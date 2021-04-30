يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدير الفني أندريا بيرلو في طريقه للرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

بيرلو يقترب من الرحيل

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية أن إدارة نادي يوفنتوس تعتزم الإطاحة بأندريا بيرلو حتى إذا نجح في التتويج بلقب كأس إيطاليا وضمن مقعدًا مؤهلًا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن ماسيمليانو أليجري هو المرشح الأول لخلافة بيرلو في مقعد المدير الفني، نظرًا لسجله المميز مع البيانكونيري في الماضي.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إلى أن هناك دليلًا جديدًا يؤكد اقتراب أليجري من العودة إلى اليوفي بعد عامين من إقالته، حيث شوهد، أمس الخميس، في تورينو.

ولفتت إلى أن أليجري لا يزال يمتلك منزلًا في تورينو، ويلعب ابنه كرة القدم في فريق مقره بالمدينة التي تحتضن نادي يوفنتوس.

يوفنتوس هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من تذبذب النتائج الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه قد يغيب عن المسابقة القارية في الموسم الجديد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع نابولي الثالث، وبفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان متصدر الترتيب.

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