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يونايتد يحلم باستعادة رونالدو
في الميركاتو الصيفي

يونايتد يحلم باستعادة رونالدو

2021/04/23
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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يونايتد يحلم باستعادة رونالدو رونالدو - المصدر @juventusfc
المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإعادة نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر يونايتد يسعى لضم رونالدو

وينتهي عقد رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في صيف 2022، إلا أن تقارير صحافية عديدة أكدت أن قائد المنتخب البرتغالي يخطط للرحيل في الميركاتو الصيفي.

ولفتت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إلى أنه أجريت اتصالات بين مانشستر يونايتد ووكيل كريستيانو رونالدو، خورخي مينديز، من أجل عودة النجم البرتغالي إلى “أولد ترافورد” مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن نادي يوفنتوس لا يمانع بيع كريستيانو قبل عام واحد فقط من نهاية عقده، مضيفة: “كي تنجح الصفقة يجب أن يخفض النجم البرتغالي من راتبه البالغ 30 مليون يورو سنويًا”.

وأشارت “لا جازيتا ديللو سبورت” إلى أن مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، من أكثر المؤيدين لعودة رونالدو لصفوف الشياطين الحمر مجددًا.

الدوري الايطالي
كريستيانو – المصدر @juventusfc

مانشستر يونايتد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير مانشستر يونايتد بشكل مميز الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما أطاح بفريق غرناطة من ربع النهائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة من 32 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر من 33 مباراة.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @Daniel_James_97


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