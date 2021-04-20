‏⁧تسجيل أكبر حصيلة إصابات بـ كورونا‬⁩ منذ 8 أشهر والرياض تسجل 483 حالة جديدة

المواطن - الرياض

‏⁧سجلت المملكة‬ العربية السعودية، أكبر حصيلة إصابات بـ ⁧كورونا‬⁩ منذ 8 أشهر، وذلك بعد تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

توزيع إصابات كورونا بمختلف المناطق

وأعلنت وزارة الصحة، عن توزيع الإصابات الجديدة حيث سجلت الرياض أعلى إصابات بـ 483 حالة.

كما سجلت منطقة مكة المكرمة 209 حالات، والشرقية 157، والمدينة المنورة 44، وعسير 39، وحائل 26، وتبوك 26، وجازان 25 حالة.

إجمالي الإصابات والحالات الحرجة

وارتفع إجمالي الإصابات لـ 407010 حالات، وإجمالي حالات التعافي 390538 حالة، وإجمالي الوفيات 6846 حالة.

كما بلغ عدد الحالات النشطة 9626 حالة، والحالات الحرجة 1105 حالات تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

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