10 أيام تفصلنا عن صرف الدفعة الـ 41 من حساب المواطن

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن وهي الدفعة الـ 41 لشهر إبريل الجاري، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وبحسب النظام المتبع في إيداع الدعم سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 11 إبريل، لأن يوم الإيداع والذي يوافق 10 إبريل يوافق يوم السبت الإجازة الرسمية في البلاد.

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