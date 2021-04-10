10 جثث طافية بعد غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

المواطن - متابعة

أعلنت منظمة إغاثية أوروبية، أنها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالى عشر جثث طافية في المياه بجانب زورق مطّاطي انقلب رأساً على عقب وكان على متنه 130 مهاجراً.

مهاجرون في المياه الدولية:

وقالت منظمة إس أو إس ميديتيرانيه-غير الحكومية- أنها تلقّت بلاغاً من آلارم فون-الهيئة التطوّعية- التي تدير خطاً ساخناً لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، حول مهاجرين يعانون من مصاعب، إضافة لوجود ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.

3 سفن إنقاذ:

وبينت المنظمة أنه على الفور توجّهت سفينة الإنقاذ التابعة لها أوشن فايكينغ، إلى جانب سفينتي شحن إلى المنطقة وسط طقس عاصف وصل فيه ارتفاع الموج إلى ستة أمتار.

حطام الزورق المطاطي:

وتمكنت إحدى سفينتي الشحن من رصد 3 جثث قبل أن تعثر وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على حطام الزورق المطاطي.

لم يتم العثور على ناجين:

وصرحت منسقة البحث والإنقاذ على متن أوشن فايكينغ لويرزا ألبيرا في بيان بأنه منذ وصولهم إلى مكان الحادث، لم يتم العثور على أي ناجين، في حين تم رصد ما لا يقل عن عشر جثث بالقرب من حطام الزورق.

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