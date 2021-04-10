 10 معلومات عن تطبيق YouTube Kids

المواطن- متابعة

أعلنت يوتيوب اليوم عن إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبهذا الإعلان فقد تصدر اسم التطبيق محرك البحث غوغل، وإليك أبرز المعلومات عنه.

معلومات عن تطبيق YouTube Kids

1- يتيح تطبيق YouTube Kids للعائلة والأطفال فرصة مشاهدة الفيديوهات المفضلة بسهولة، كما يمنح الأمهات والآباء أدوات بسيطة لتكييف استخدام التطبيق مع احتياجات العائلة.

2- تم إنشاء التطبيق خصيصًا للأطفال تحت سن الثالثة عشر، وهو تطبيق مستقل يقدّم محتوى متنوعًا يناسب جميع أفراد العائلة.

3- يوفّر للأطفال فرصة استكشاف مواضيع جديدة والإبحار بمخيّلتهم عبر مجموعة من القنوات وقوائم التشغيل المندرجة تحت فئات تشمل: التعليم والهوايات، والفنون والأعمال اليدوية، والألعاب، والموسيقى والرقص، بالإضافة إلى قنوات وفيديوهات صانعي المحتوى العائلي وغيرها من الفئات.

4- يوفر مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية السهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسبها.

5- ميزة الملفات الشخصية: تتيح للوالدين إنشاء ملف منفصل لكل طفل، بحيث يتوفر للأطفال مجموعة من الاقتراحات حول المحتوى المناسب لأعمارهم واهتماماتهم.

6- ميزة المحتوى المختار بعناية: تتيح ميزة المحتوى الموافق عليه من الوالدين للأمهات والآباء إمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق.

7- ميزة إيقاف البحث: عند إيقاف ميزة البحث، لن يتمكن الطفل من البحث عن الفيديوهات بحيث يقتصر المحتوى المتوفر أمامه على مجموعة معينة من القنوات.

8- ميزة وقت الشاشة: توفّر أداة التوقيت المُضمّنة في التطبيق للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات، بحيث يعطي التطبيق إشعارًا للطفل عند انتهاء وقت الجلسة المحددة.

9- ميزة حظر القنوات أو المحتوى: يمكن للوالدين حظر قنوات أو محتوى محدد بكبسة زر.

10- يتوفر التطبيق اليوم باللغة العربية كما هو متاح بلغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية عبر متجر Google Play أو متجر App Store للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى توفره على الويب من خلال استخدام رابط YouTube kids.

شارك الخبر







شارك الخبر