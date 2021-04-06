100 ألف ريال تُحفز لاعبي الوحدة

المواطن - مروة نبيل

رصد محبو نادي الوحدة مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحفيزهم على تجاوز عقبة القوة الجوية العراقي.

مكافآت ضخمة للاعبين:

وقام كل من الشيخ عادل أمين حافظ، ورئيس مجلس الإدارة السابق، الشيخ عبدالمعطي كعكي برصد مكافأة مالية تُقدر بـ50 ألف ريال للاعبي الفريق في حال الفوز على القوة الجوية في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأشار حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مجلس الإدارة برئاسة سلطان أزهر تقدم بالشكر والتقدير لهما على هذه البادرة الغير مستغربة منهما، وتمنى التوفيق للفريق غدًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي قد وصل قبل يومين إلى السعودية، استعدادًا لخوض المواجهة الآسيوية، وسط استقبال كبير من المسؤولين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الوحدة ضد القوة الجوية:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد القوة الجوية عند الساعة 8:45 مساء يوم غد الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ويطمح الوحدة في تحقيق الفوز والمشاركة في مرحلة المجموعات.

ويتأهل الفريق الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أندية، الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني، والتي سيستضيفها نادي الشارقة.

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