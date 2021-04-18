18 أبريل بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جامعة الشمالية

المواطن - الرياض

وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري بعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي لجميع كليات الجامعة ابتداء من يوم الأحد 1442/9/6 هـ الموافق 2021/4/18م.

آلية الاختبارات:

وأوضحت الجامعة أنه يجوز للكليات إجراء الاختبارات للمقررات العملية ومتطلبات الجامعة قبل بداية اختبار التخصص، وسوف تكون آلية الاختبارات (عن بعد) لجميع المقررات النظرية وحضوراً للمقررات العملية والسريرية حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

خطط وإجراءات احترازية:

وجاءت هذه التوجيهات بعد متابعة جامعة الشمالية المستجدات الخطط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعدتها الجامعة، وتماشياً مع تحذيرات وزارة الصحة التوعوية حول جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتعليمات وزارة التعليم حيال خطة العودة للدراسة وتنظيم عملية التقويم.

كما يأتي ذلك إشارة إلى الأمر السامي الكريم القاضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

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