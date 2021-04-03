3 أرقام كارثية حققها الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي 3 أرقام كارثية للمرة الأولى وذلك بعد الخسارة ضد نادي استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين في دوري أبطال آسيا.

وخسر الراقي للمرة الأولى بخماسية طوال مشاركته بـ دوري أبطال آسيا، كما للمرة الأولى أيضًا لا يحقق الراقي، الفوز طوال 9 مباريات متتالية في تاريخه، وللمرة الأولى يخسر الراقي في 7 مباريات متتالية طوال تاريخه.

مسلسل النتائج المخيبة مستمر في الأهلي

واستمر مسلسل النتائج المخيبة لـ الأهلي حيث خسر سبع مرات متتالية بالفترة الأخيرة، بواقع 6 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة بـ دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن مباراة الاستقلال الإيراني، كانت أول مباراة يديرها المدرب الروماني ريجيكامب، بعد تعيينه مدربًا لـ الأهلي خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.

موعد المباراة المقبلة لـ الراقي

وسيلعب الراقي، مع فريق الدحيل القطري بعد غد الأحد في الجولة الثانية بـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مواجهة نادي الاستقلال الإيراني، كان الراقي خسر من نادي الرائد الخميس الماضي بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان السوري عمر السومة سجل هدفي الراقي في شباك نادي الاستقلال بالدقيقتين الـ27 والـ80 من عمر المباراة.

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