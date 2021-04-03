3 إعفاءات في جامعة جازان بعد صور طالبات الممرات

المواطن - علي شيبان - جازان

أكد المتحدث باسم جامعة جازان، موسى محرق، أن الجامعة تجدد اعتذارها لطالباتها اللاتي أدّيْنَ الاختبار في أحد ممرات كلية الصيدلة.

وقال: إن ما حدث لا تقبله الجامعة إطلاقًا مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن الموضوع يحظى باهتمام شخصي من وزير التعليم، وبمتابعة من رئيس الجامعة، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير ما حدث.

تأخر مسؤول الصيانة:

وأضاف أن ما حدث هو أنه لمساعدة عدد من الطلبة المتعثرين وللتسهيل عليهم جدولت الكليات اختبارات هذه الفئة يوم السبت، على الرغم من كونه يوم إجازة، وقد أوضحت نتائج التحقيق أن مسؤولة الصيانة تأخرت في الحضور لتشغيل تكييف القاعات، وكان اختبار الطالبات متزامنًا مع اختبار الطلاب وبأسئلة موحدة.

إعفاءات:

وأكد محرق للجميع أن لجنة التحقيق أنهت عملها مساء أمس، إذ تم إنهاء تكليف 3 من المتسببات في ذلك، وستتم محاسبتهن عبر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. بحسب صحيفة “عكاظ”.

وختم بالقول: إن من يختبرون بالجامعة هم إخوتنا وأخواتنا من الطلاب والطالبات، وإدارة الجامعة وكافة منسوبي الكليات والعمادات والإدارات العامة يعملون بكل طاقاتهم لتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية. ونؤكد أن طلابنا وطالباتنا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية في الحرص على أنفسهم وسلامتهم وسلامة أسرهم ومنسوبي الجامعة عندما يحضرون لتأدية الاختبارات، ونراهن دائمًا على مدى وعيهم الكبير بالبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات ونقدم لهم ولأسرهم كل الشكر والامتنان.

تفاصيل الواقعة:

وأظهرت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الطالبات من جامعة جازان وهن يفترشن الأرض لأداء الاختبارات، فيما فتحت الجامعة تحقيقًا في الواقعة.

وأطلق طلاب وطالبات الجامعة عدة أوسمة موجهة لإدارة الجامعة يطالبون فيها بحقوقهم بتوفير أماكن مهيأة للاختبارات، ومراعاة التدابير الوقائية في ظل جائحة “كورونا” متداولين صورًا تظهر تكدس الطلاب في الصالات والممرات بداخل الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة: إن الجامعة رصدت صورة الطالبات وهن يجلسن على الأرض لأداء الاختبارات، مؤكدًا أن الجامعة لا تقبل على الإطلاق بهذا المشهد، مقدمًا اعتذار الجامعة لهن.

وأوضح أن رئيس الجامعة أصدر توجيهًا عاجلًا بتشكيل فريق للتحقيق في الأمر، وأنه سيتم نشر نتائجه بشكل عاجل فور صدوره.

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