3 تمارين لـ العين تريحك من ضغط الأجهزة الإلكترونية

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كشف تقرير أورده موقع “إم إس إن” الألماني عن أفضل السبل التي يمكن نهجها لراحة الأعين والحد من خطورة الشاشات الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن تمارين “يوغا العين” أكثر فاعلية لراحة الأعين من الضغط والعناء اليومي.

وفي دراسة أجرتها الشركة المصنعة للعدسات “لينستور” توصلت إلى نتيجة مفادها أن أشخاصا عديدين حول العالم يقضون في المتوسط تسع ساعات و45 دقيقة يوميا أمام الأجهزة الرقمية، حسب ما ذكره الموقع السويسري “بيلفي”.

وفي ألمانيا، على سبيل المثال، يبلغ إجمالي الوقت اليومي الذي يقضيه الشخص أمام أي نوع من الشاشات ثماني ساعات.

وأجرت الدراسة استطلاعات للرأي، تبين من خلالها ازدياد استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 76 في المائة خلال الوباء، إذ يقضي 45 في المائة وقتا أطول أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة ويستخدم 34 في المائة التلفزيون في كثير من الأحيان ويقضي 22 في المائة من الأشخاص معظم وقتهم رفقة الأجهزة اللوحية.

تحذير من مخاطر الشاشات

وحذرت روشني باتيل، الأخصائية في تصحيح البصر، من مخاطر النظر إلى الشاشات طوال اليوم، قائلة: “متلازمة رؤية الكمبيوتر أو إجهاد العين الرقمي ناتجان عن التحديق في الشاشة طوال اليوم. وهو مصطلح يستخدم لوصف مشاكل العين والرؤية المختلفة التي تنتج عنها”.

وأضافت: “عندما تتوتر أعيننا فإن عملية الرمش تقل بكثير، وحركة الشاشة تعني أنه يتعين علينا بذل جهد أكبر للتركيز، كما يمكن أن يتسبب الوضع غير الصحيح لشاشتنا في ضغوط إضافية على أعيننا”، وفقا لموقع “Dw”.

طرق تمارين اليوغا للعين

وتوصي معلمة اليوغا فيبي غريناكري بثلاثة تمارين خاصة ترخي العينين وتقلل من تعبها وتجلب الراحة لها، وهذه التمارين التي تنصح بها معلمة اليوغا لراحة الأعين من الضغط والعناء اليومي، هي:

1-افرك راحتي يديك معا لتدفئ يديك وضعها على عينيك لمدة عشر ثوان.. بهذه العملية تمتص التوتر الذي تراكم في قاع العين ويهدأ ببطء.

2-رمش بسرعة كبيرة لمدة 10 إلى 15 ثانية ثم أغمض عينيك ودعهما يهدآن.. هذا التمرين مفيد بشكل خاص في تخفيف جفاف وإجهاد العينين.

3-لف عينيك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة عدة مرات.. لن يساعد هذا التمرين في تقوية عضلات العينين فحسب، بل يساعد أيضا في تحسين شكل العينين.

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