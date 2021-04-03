3 جهات سبب تعثر النصر

المواطن - محمد سمعه

صدم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عشاقه أمس الأحد بتقديم أداء غير جيد فنيًا، ضد الفيصلي مما أدى لخسارة الفريق بهدف دون رد، وتوديعه بطولة كأس الملك، بعد تأهل الفيصلي للمباراة النهائية.

النصر فقد الفرصة في التتويج بالبطولة الوحيدة

وكانت بطولة كأس الملك، هي البطولة الوحيدة التي رغب العالميون في الفوز بها، كون الفريق فقد الفرصة في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باحتلاله المركز الخامس حاليًا.

وغرد الدويش قائلًا اليوم الاثنين: “صحيح أنّ الرئيس الجديد فور اختياره وقبل صدور قرار اعتماده ذهب مباشرة للاعبي الفريق وخطب فيهم ثم حضر التدريب وصوّر فيه كما كان يفعل سلفه ولكن هذا لا يشركه بالمسؤولية”.

وتابع الدويش: “خروج مخجل يتحمله حسين عبدالغني والمدرب ولاعبو السفر والسهر !”.

ما تخوف منه الصرامي تحقق

وقبل مواجهة الفيصلي، كان سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، أبدى تخوفه من أن إجازات لاعبي العالمي وسهرهم، قد تؤدي لنتيجة كارثية والخروج من بطولة كأس الملك، وهو ما حدث بالفعل.

يذكر أن العالمي سيواجه، فريق ضمك، يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ25 من دوري المحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر