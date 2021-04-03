3 حالات للمحصن في تطبيق توكلنا يحق لهم تصاريح العمرة

المواطن - الرياض

يتيح تطبيق توكلنا 3 حالات من حالات التحصين، ويحق لصاحب أي حالة منها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة والزيارة، وفقًا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

وتشمل الحالات الثلاثة ما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة والزيارة:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة، صرح في وقت سابق اليوم بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة وفق الضوابط التالية:

يتم منح تصاريح العمرة

يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

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