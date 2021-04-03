3 خطوات لتغيير الآيبان في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه بالإمكان تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب.

وأوضح البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه يتم صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

تعديلات حساب المواطن:

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