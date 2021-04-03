3 صدمات لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

صُدم جمهور الهلال، وذلك بعد أن تلقى آخر تطورات إصابة الثلاثي البيروفي أندري كاريلو والكوري الجنوبي جانغ هيون سو والأرجنتيني لوسيانو فيتو، وذلك قبل مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

تفاصيل إصابة ثلاثي الهلال

وذكر النادي عبر حسابه في “تويتر” أن الثنائي جانغ هيون سو وكاريلو أجريا أمس الجمعة أشعة على موضع إصابة كل منهما في العضلة الخلفية بعد المشاركة في لقاء أجمك الأوزبكي أول أمس الخميس.

كذلك خضع فيتو لجلسة علاجية نظرًا لشعوره بـ آلام في مفصل القدم أثناء مجريات مباراة أجمك.

ومن المتوقع، غياب الثلاثي عن مواجهة شباب أهلي دبي غدًا الأحد بالجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

غضب من الجماهير الزرقاء بعد التعادل

يذكر أن نادي الهلال كان تعادل مع أجمك من أوزبكستان بهدفين لكل فريق، مما أدى لإثارة غضب جماهير الأزرق، التي كانت تُمني النفس بالفوز على أجمك، خاصة أن مباريات الأندية السعودية المشاركة آسيويًا تُقام حاليًا في المملكة.

وستُقام مباراة الأزرق ضد شباب أهلي دبي غدًا على ملعب “الملز” في الرياض في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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