3 قرارات عاجلة من جيش تشاد عقب مقتل رئيس البلاد

المواطن- متابعة

أعلن الجيش التشادي عن 3 قرارات عاجلة، بعد دقائق من الإعلان عن وفاة رئيس تشاد إدريس ديبي، متأثرًا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة.

3 قرارات عاجلة

وقال الجيش إنه سيتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس الراحل، حيث سيعمل على إدارة شؤون البلاد، وكذلك أعلن الجيش إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وصفها بأنها ستكون شفافة.

مقتل رئيس تشاد بعد فوزه بالولاية السادسة

وجاء مقتل ديبي غداة إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة وحصوله على 79% من الأصوات، وفور وفاته تم إعلان الحداد بالبلاد التي تشهد تصاعد وتيرة العنف.

وذكر المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تلاه عبر التلفزيون التشادي، أن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعاً عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة، مضيفاً نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد في الثلاثاء 20 أبريل 2021.

​ويُذكر أن الجيش التشادي قتل أكثر من 300 متمرد واحتجز 150 شخصاً آخرين، بعد أن شاركوا في مسيرة صوب العاصمة، وكان الرئيس ديبي قد أطلق في مارس الماضي، حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية سادسة، داعياً إلى توحيد الصفوف بعد حظر احتجاجات معارضة وتفريقها.

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