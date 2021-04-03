المواطن - مروة نبيل

خطف التعاون والفيصلي بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك موسم 2020/ 2021، ويطمح كل منهما بالتتويج باللقب.

محفزات تنتظر بطل كأس الملك:

وأكد حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك 3 محفزات تنتظر بطل كأس الملك هذا الموسم، وهي؛ 10 ملايين ريال، مقعد مباشر إلى دوري أبطال آسيا، وبطاقة تأهل مباشرة إلى كأس السوبر السعودي.

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه خلال تأهله الثالث إلى المباراة النهائية، فيما يبحث الفيصلي عن التتويج في المرة الثانية التي يصعد فيها إلى النهائي.

التعاون والفيصلي إلى النهائي:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الفتح ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، ونجح سكري القصيم في الفوز بنتيجة 3/ 2، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من التأهل إلى نهائي كأس الملك بعد فوزه على النصر بهدف دون رد، رغم لعبه أكثر من 80 دقيقة بعشرة لاعبين فقط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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