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3 مناطق تسجل 847 حالة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1224
إجمالي الوفيات 6887 وحصيلة التعافي 394529

3 مناطق تسجل 847 حالة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1224

2021/04/24
الساعة 4:10 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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3 مناطق تسجل 847 حالة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1224
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (858) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (394529) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9874) حالة من بينها (1224) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (411263) حالة، توفي منهم (6887) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1072) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 447، مكة المكرمة 236، المنطقة الشرقية 164، المدينة المنورة 42، عسير 41.

في حين سجلت منطقة جازان 28 حالة والقصيم 26، تبوك 23، حائل 20 ، الحدود الشمالية 13، نجران 11، فيما كانت أقل الحالات المسجلة اليوم في منطقتي الجوف والباحة بواقع 10 حالات في كل منهما.

3 مناطق تسجل 847 حالة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1224 - المواطن


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