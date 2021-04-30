30 متطوعًا يشاركون بفرز وتنظيم المصلين في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

يشارك 30 متطوعًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن في وضع نقاط فرز وفحص أولية للمصلين في جامع الشريع الذي يعد من أكبر جوامع المحافظة، وذلك قبل الدخول للجامع والتأكد من درجات الحرارة ولبس الكمامة وكذلك تطبيق التباعد.

جهود تطوعية في حفر الباطن

وفي حديث لـ “المواطن” ذكر المتطوع سلطان المطيري أن عدد المشاركين في الحملة 30 متطوعًا من هيئة الهلال الأحمر يقومون في البداية قياس درجة حرارة المصلي والتأكد من لبسه للكمامة ، ومن ثم تكون هناك فرقة داخل الجامع تقوم بتنظيم المصلين والتأكيد على تطبيق التباعد فيما بينهم .

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد دعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات أو عدم التقيد بالمواقيت المحددة للصلوات عامة والتراويح خاصة المعتمدة من الوزارة بالمبادرة بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933، فالتعاون واجب شرعي وسلوك حضاري.

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