4 آلاف مستفيد من خدمة عيادة الفحص ما قبل الزواج بصحة حفر الباطن‎

المواطن - حفر الباطن

نفذت صحة حفر الباطن خدمة فحص ما قبل الزواج لعدد 4,032 مستفيداً ومستفيدةً خلال الثلاثة أشهر الماضية لعام 2021م ، لمعرفة إصابتهم بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا)، والأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب “الإيدز”).

برنامج التثقيف والتوعية

يأتي ذلك بالإضافة إلى تقديم برنامج التثقيف والتوعية للمقبلين على الزواج من خلال عيادة المشورة التي تتابع الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية من خلال جلسات التثقيف والتي تتجاوز 4 جلسات بهدف إعطائهم المشورة الطبية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، إضافة إلى إعطاء التطعيمات الثلاثي الفيروسي الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف لجميع المقبلات على فحص الزواج.

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