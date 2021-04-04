4 أطعمة لا يجب تناولها في وجبة الإفطار أبدًا

المواطن- متابعة

تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم لذلك فإنه من الضروري إعطاء أولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في الصباح، وتتنوع أشكال وجبات الفطور الصحي، لكن بعضها يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم وحتى زيادة الوزن.

ويحذر الأطباء وخبراء التغذية من تناول هذه الأنواع من الأطعمة على وجبة الإفطار بحسب موقع سكاي نيوز وهي كالتالي:

4 أطعمة لا تتناولها في وجبة الإفطار

1- القهوة فقط

قد يبدو شرب القهوة فقط في الصباح طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية بسهولة، لكن بعد ساعات قليلة فمن المحتمل أن تجد نفسك تتضور جوعاً، وستصبح أكثر استعدادًا لتناول المعجنات أو وجبة خفيفة عالية الكربوهيدرات ذات قيمة غذائية منخفضة.

وقالت أخصائية التغذية هايلي بومروي: القهوة تحفز الطاقة والوضوح العقلي الذي يمكن أن يشعر بالرضا في البداية، ولكنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع في هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، أضف إلى ذلك الكربوهيدرات المكررة التي تتحول بسهولة إلى سكر، وبذلك تكون هذه وصفة إفطار كارثية.

2- الحبوب السكرية

قد تكون الحبوب وجبة فطور سريعة وسهلة، ولكن من المحتمل أيضًا أن تجعلك تشعر بالجوع وتجعلك أكثر رغبة في تناول السكر بعد فترة قصيرة من الانتهاء من تناول الطعام.

وغالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على الكثير من السكر، كما أنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والمواد المضافة، حتى أن المنتجات الصحية منها قد لا تكون صحية.

ويمكن أن تحتوي على الكثير من المكونات عالية المعالجة، وغالبًا ما لا تحتوي على ما يكفي من الألياف، وتحذر خبيرة التغذية جانيت كيمسزال، من أن الحبوب عادة لا تحتوي على بروتين، وإذا كنت تحب وجبة فطور يسهل تناولها، فعليك بالشوفان، فهي وجبة غنية بالكربوهيدرات التي تدوم طويلًا.

3- ألواح البروتين

غالبًا ما تكون ألواح البروتين التي تشبه ألواح الشوكولاتة في شكلها، وجبات خداعة ولا يمكنها تزويدك بالطاقة لفترة طويلة، وبالتالي غير مفيدة لبدء اليوم بها، كما تحتوي معظم قطع الإفطار الأساسية المتوفرة على نطاق واسع على سكر ودهون.

وعلى الرغم من أنها قد توفر الشبع والعديد من الفوائد الغذائية، فإنه تحتوي أيضًا على مواد كيميائية وأخرى معدلة وراثيًا والتي تزيد من خطر زيادة الوزن ومعدلات أعلى من تراكم الدهون الداخلية

4- المعجنات

تعتبر المعجنات وجبة إفطار رائعة بالنسبة للكثيرين، لكنها لا تقدم أي بروتينات للجسم، ومن المحتمل أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر، مما يجعلك تشعر بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصير.

وسيقودك ذلك بالتالي إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، مما يجعل الحفاظ على السعرات الحرارية في نطاق محدود أكثر صعوبة، ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

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