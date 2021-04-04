4 قرارات انضباطية ضد أُحد والكوكب

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها ضد ناديي أحد والكوكب بسبب الأحداث التي شهدتها مباراتهما الماضية.

الانضباط تُعاقب أُحد والكوكب

وأعلنت الانضباط ثبوت مخالفة لاعب أُحد، عبدالسلام محسن الحلاويفي باستخدام اللعب العنيف تجاه اللاعب المنافس، ليتم تغريمه 10 آلاف ريال بجانب الإيقاف التلقائي المترتب على البطاقة الحمراء، في قرار غير قابل للاستئناف.

وثبت قيام زميله في الفريق، فؤاد جابولاني سلامي باستخدام ألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤولي مباراة أُحد والكوكب، ليتم إيقافه 4 مباريات بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ30 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف.

كما وقعت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية على نادي أُحد تُقدر بـ10 آلاف ريال، وذلك بعد حصول 6 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على إنذارات وطرد خلال مباراة أُحد والكوكب وذلك وفقًا لتقرير حكم المباراة.

ولفتت اللجنة إلى ثبوت مخالفة نجم نادي الكوكب، محمد عبدالوهاب المهنا سلوك مشين تجاه لاعب فريق أُحد، ليتم معاقبته بالإيقاف لمباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وتغريمه 15 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف.

الكوكب يتجاوز أُحد بثلاثية

ولعب أُحد والكوكب على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ونجح الفريق الضيف في تحقيق فوز صعب بنتيجة 3/2.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب المركز السادس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 46 نقطة من 31 مباراة، وبفارق نقطتين عن أُحد صاحب المركز السابع.

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