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4 مباريات اليوم بدوري الدرجة الأولى
ضمن منافسات الجولة الـ31

4 مباريات اليوم بدوري الدرجة الأولى

2021/04/14
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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4 مباريات اليوم بدوري الدرجة الأولى فريق الحزم - المصدر msl
المواطن - مروة نبيل

تُقام 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وسط منافسة قوية على القمة والتقدم في الترتيب.

مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

وتنطلق مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة 9:35 مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ضد الجبلين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية ضد نظيره الثقبة عند الساعة 9:45 مساء على ملعب نادي الرياض، ويستضيف الحزم فريق الشعلة عند العاشرة مساء على ملعب نادي الحزم.

وتُختتم مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرعر ضد نظيره النجوم عند الساعة 10:10 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد.

مباريات اليوم
موعد مباريات اليوم – المصدر @M_S_League

نتائج مباريات الجولة الـ31

وكانت الجولة الـ31 من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت بـ6 مباريات بالأمس، وشهدت تحقيق انتصارين و3 تعادلات، حيث اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مضيفه الخليج بخماسية نظيفة، وفاز الطائي على البكيرية بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد نظيره أُحد بالتعادل بهدف لكل منهما، فيما خيم التعادل بنتيجة 2/2 على نتيجة مواجهتي الكوكب والنهضة، وجدة مع نجران.

الفيحاء
فريق الفيحاء – المصدر msl


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