4 مباريات اليوم بدوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وسط منافسة قوية على القمة والتقدم في الترتيب.

مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

وتنطلق مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة 9:35 مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ضد الجبلين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية ضد نظيره الثقبة عند الساعة 9:45 مساء على ملعب نادي الرياض، ويستضيف الحزم فريق الشعلة عند العاشرة مساء على ملعب نادي الحزم.

وتُختتم مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرعر ضد نظيره النجوم عند الساعة 10:10 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد.

نتائج مباريات الجولة الـ31

وكانت الجولة الـ31 من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت بـ6 مباريات بالأمس، وشهدت تحقيق انتصارين و3 تعادلات، حيث اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مضيفه الخليج بخماسية نظيفة، وفاز الطائي على البكيرية بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد نظيره أُحد بالتعادل بهدف لكل منهما، فيما خيم التعادل بنتيجة 2/2 على نتيجة مواجهتي الكوكب والنهضة، وجدة مع نجران.

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