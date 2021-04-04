4 مواقع لـ الأسر المنتجة في خميس مشيط خلال رمضان

المواطن - فهد القحطاني - خميس مشيط

صرح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، محمد بن ناجم الحويطي، أن البلدية ممثلة بوكالة الخدمات عملت على تجهيز وتهيئة عدد أربعة مواقع خصصت لـ الأسر المنتجة لعرض وبيع الأكلات الرمضانية بمواقع مختلفة، حيث تم التنسيق مع المجلس البلدي في ذلك، وقد تم تحديدها.

مواقع الأسر المنتجة:

وتم تحديد الموقع الأول شمال المدينة بجوار مصلى العيد، كما تم تحديد الموقع الثاني بحي حسام غرب مستشفى الولادة والأطفال، بالإضافة إلى أنه تم تحديد الموقع الثالث بجوار قاعة أماسي على طريق الأمير سلطان، وتم تحديد الموقع الرابع بجنوب المدينة جوار إشارة القاعدة الجوية.

ضوابط وخطط لإحكام الرقابة:

وأضاف الحويطي بأنه تم وضع الضوابط وخطط العمل اللازمة لإحكام الرقابة على المنتجات الغذائية التي تقدمها الأسر المنتجة وفق ما تضمنته اللوائح والاشتراطات البلدية الخاصة بذلك، والتي تضمن بمشيئة الله صحة وسلامة ما يتم عرضه وتداوله؛ حرصًا من البلدية على وصول غذاء آمن وسليم لموائد الصائمين خلال الشهر الفضيل.

تدوير الفرق الرقابية الصحية الميدانية:

ومن جهة أخرى بين الحويطي إلى أنه تم دعم وإعادة هيكلة وتدوير فرق الرقابة الصحية الميدانية للقيام بأعمالها وأدوارها الرقابية بالشكل الأمثل، مؤكدًا على أنه لن يتم التهاون مطلقًا في تطبيق كافة البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

استقبال الراغبين بالحصول على مواقع:

كما أوضح الحويطي بأنه سيتم استقبال طلبات جميع الراغبين من الأسر المنتجة في الحصول على مواقع اعتبارًا من اليوم الأحد من خلال التوجه إلى أقرب بلدية فرعية لحجز الموقع واستخراج التراخيص اللازمة وإكمال الإجراءات النظامية، علمًا بأنه لن يتم السماح للبسطات العشوائية مطلقًا، حيث سيتم مخالفتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالها إن وجدت، والأولوية لمن يحجز مبكرًا.

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