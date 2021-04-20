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48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية
بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون والمحافظة على البيئة

48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية

2021/04/20
الساعة 4:45 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - واس

دشنت محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مبادرة للمحافظة على نظافة المحمية، بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون ولتصبح المحافظة على البيئة سمة دائمة بين أفراد المجتمع.
48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية - المواطن

رفع 3 أطنان من المخلفات:

وانطلقت حملة النظافة في روضة التنهاة التابعة للمحمية بمشاركة 48 متطوعاً ومتطوعة تم خلالها رفع 3 أطنان من المخلفات، كما شارك 22 متطوعاً ومتطوعة في حملة (روضة الخفس) رفع خلالها حوالي 1.5 طنٍ من المخلفات، إضافة إلى رفع 3 أطنان من المخلفات في ( روضة نورة ) بمشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة.

48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية - المواطن

48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية - المواطنمحمية الملك عبدالعزيز:

وتعد محمية الملك عبد العزيز الملكية محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهاة والخفس والمناطق المجاورة لهما.
48 متطوعاً يشاركون بمبادرة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية - المواطن


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