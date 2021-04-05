5 أسباب وراء تألق نادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

نال أداء نادي الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين في برنامج “الدوري مع وليد”.

أسباب تألق نادي الهلال:

وقال الإعلامي سلطان اللحياني: “مبروك الفوز لنادي الهلال على منافسه للصدارة الذي قدم لقاء مثاليًّا.. أهم أسباب فوز الهلال نجومية الدفاع وتألق البريك والضغط العكسي في مناطق فقدان الكرة وصنع الزيادة الهجومية مع غوميز”.

وتابع الإعلامي خالد القحطاني: “نادي الهلال فاز على فريق لم يخسر آخر 22 مباراة.. وأهم أسباب فوز الهلال هو استعادة البريك لمستواه.. واستعادة عبدالله عطيف ومحمد كنو لرتم المباريات.. والتسجيل من أول فرصة محققة”.

الزعيم يتجاوز شباب الأهلي:

ولعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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