5 قوى دولية تناقش نووي إيران

المواطن- متابعة

اجتمع ممثلون عن القوى الدولية وهم: روسيا، والصين، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما عدا الولايات المتحدة، مع إيران عبر الإنترنت لمناقشة الأطراف المعنية عدة قضايا، على رأسها احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

كما سيبحث اجتماع اللجنة المشتركة، كيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق النووي الإيراني، وتنفيذه بشكل كامل وفعال، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الإعلان في وقت أكدت فيه مصادر دبلوماسية أوروبية، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران الاثنين الماضي.

الولايات المتحدة تصر على شروطها

من ناحيتها، رحبت واشنطن بالاجتماع المرتقب، بل ووصفته الخارجية الأميركية، بالخطوة الإيجابية، خصوصًا إذا ما ساهم في عودة التزام إيران ببنود الاتفاق، ذلك بينما تصر طهران، على رفع العقوبات الأميركية عنها، كشرط للعودة لالتزاماتها بالاتفاق، وهو إصرار تقابله الولايات المتحدة بالإصرار نفسه، على استمرار العقوبات، لحين التوصل إلى تفاهم ينقذ الاتفاق النووي.

إيران بدأت تخصيب اليورانيوم

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت، الخميس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وبحسب رويترز، قالت الوكالة في تقرير بتاريخ الأربعاء: في 31 مارس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، وهو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب، في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم بمحطة تخصيب الوقود نظنز.

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